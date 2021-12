Poulsen revient sur le malaise cardiaque d'Eriksen: "Nous craignions vraiment de le voir mourir"

C'est certainement l'image de l'année dans la planète football.

Lors de l'Euro l'été dernier, le milieu offensif du Danemark Christian Eriksen a été victime d'un arrêt cardiaque. Présent sur la pelouse au moment du malaise de l'ancien joueur de l'Inter Milan, l'attaquant du RB Leipzig Yussuf Poulsen (27 ans, 57 sélections et 9 buts) a raconté comment il avait vécu cet accident.

"Quand nous nous sommes tenus autour de lui à ce moment-là, nous craignions tous de le voir mourir. Je me souviens que chacun d'entre nous chuchotait ou pensait : 'Je t'en prie, fais-le !'. Nous pouvons tous en parler plus ou moins normalement, car c'est fondamentalement une bonne histoire. Bien parce que la plupart des gens seraient morts dans la situation de Christian. Il a eu de la chance que cela se soit produit pendant le match et tout était à proximité pour le ramener immédiatement. Si cela lui était arrivé dans le salon, il ne serait pas là maintenant", a confié le Danois pour Sky Sports.