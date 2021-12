Harry Kane entre dans l'histoire du Boxing Day

Harry Kane a beau ne pas vivre une des meilleurs saisons de sa carrière (il ne compte que quatre buts depuis le début du championnat), il est quand même entré dans les manuels d'histoire.

En effet, grâce à son but contre Crystal Palace, l'international anglais est devenu co-meilleur buteur de l'histoire du Boxing Day puisqu'il compte désormais neuf buts. Il égale ainsi le record d'un certain Robbie Fowler.

9 - With his opener against Crystal Palace, no player has now scored more @premierleague goals on Boxing Day than Harry Kane (9, level with Robbie Fowler). Punch. pic.twitter.com/iNlg21ypDB