L'Ajax pourrait voir une de ses pépites partir en Liga

Il était dans la sélection des Oranjes lors du dernier Euro.

Nouvelle pépite issue du centre de formation de l'Ajax Amsterdam, le milieu de terrain Ryan Gravenberch (19 ans, 25 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) attise les convoitises. Surveillé de près par Manchester United, Liverpool ou encore le FC Barcelone, le Néerlandais plaît aussi au Real Madrid. A tel point que les Madrilènes ont déjà contacté son agent, un certain Mino Raiola, dans l'optique de préparer un transfert l'été prochain, selon Sky Sports.

Un an après le recrutement de l'ancien Rennais Eduardo Camavinga, la Casa Blanca pourrait s'offrir une nouvelle grande promesse du football de demain. De quoi lui permettre d'envisager avec plus de sérénité la succession de Luka Modric et de Toni Kroos dans les années à venir.