Neville ne veut qu'un homme sur le banc de Manchester United

Gary Neville est toujours attentif à son ancien club.

Qui succédera à Ralf Rangnick ? En intérim sur le banc de Manchester United jusqu'en fin de saison, l'Allemand devrait intégrer la direction sportive du club par la suite, mais nul ne sait qui prendra sa place. L'état-major mancunien a un rêve, partagé par l'ancienne gloire du club Gary Neville : Mauricio Pochettino, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2023.

"J'aimerais que Pochettino soit le prochain manager, parce qu'il a l'expérience du championnat. Il joue un bon football, il sent que c'est le moment pour lui de monter en grade, il gère maintenant de grandes stars et des personnalités, ce qui l'aidera dans sa mission, a estimé l'ancien latéral droit dans des propos rapportés par Sky Sports. Je l'ai toujours apprécié, et j'ai aimé sa façon de fonctionner à Tottenham. Il s'adapte au club, il travaille bien avec les jeunes joueurs, il tire le meilleur des joueurs, c'est un bon entraîneur. Pour moi, c'est lui qu'il faut à Manchester, mais il a un bon poste au PSG et, s'il réussit bien là-bas, ils ne le laisseront pas partir."

Contrairement à ce que pense Neville, Pochettino ne fait pas l'unanimité à Paris et un départ dès l'été prochain n'est pas à exclure. À condition que le PSG trouve un remplaçant digne de ce nom, bien évidemment.