Denis Zakaria va également quitter Gladbach libre, des cadors européens déjà à l'affût

Le Borussia Monchengladbach a officialisé les départs en juin de Matthias Ginter et de Denis Zakaria. Les deux joueurs sont en fin de contrat et ont préféré ne pas prolonger avec le club allemand.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Zakaria serait déjà sur les tablettes de plusieurs cadors européens. Le milieu de terrain est un grand talent et des clubs comme le Bayern, le FC Barcelone, la Juventus et deux clubs anglais seraient à l'affût afin de l'attirer gratuitement.

