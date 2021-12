Hécatombe au Barça: trois nouveaux joueurs sont positifs

Rien ne sera épargné au FC Barcelone cette saison.

Le FC Barcelone connait une véritable hécatombe liée au Covid-19 ! Sur les derniers jours, le club catalan a annoncé 7 cas positifs au sein de son effectif avec Dani Alves, Clément Lenglet, Jordi Alba, Alejandro Baldé, Samuel Umtiti, Gavi et Ousmane Dembélé. Et ce jeudi, les Blaugrana ont ajouté trois noms à cette liste des joueurs touchés par ce virus : Sergiño Dest, Coutinho et Ez Abde.

"Les joueurs sont en bonne santé et isolés à leur domicile. Le club a informé les autorités compétentes", peut-on lire dans un communiqué officiel. Autant dire que l'entraîneur du Barça Xavi va devoir composer avec un effectif diminué pour le déplacement prévu dimanche à Majorque lors de la 19e journée de Liga.