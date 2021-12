Manchester City s'envole, Guardiola tempère

Le Catalan ne veut pas imaginer une seconde que le titre est déjà dans la poche.

Vainqueur de ses 10 derniers matchs en Premier League, Manchester City reste le grand favori à sa propre succession. Malgré une avance 8 points sur Chelsea, 2e, après 20 journées, le manager des Skyblues Pep Guardiola appelle à la prudence et ne veut pas entendre parler de titre.

"Vous tous, merci pour vos bons commentaires parce que nous gagnons ce soir (contre Brentford, 1-0) mais sachez que je ne vais pas croire un seul de vos mots quand vous allez dire que le championnat est déjà fini. Pour la simple raison que Chelsea et Liverpool sont aussi exceptionnels. L'un est champion d'Europe et l'autre a été l'un de nos plus grands rivaux ces dernières saisons. L'écart qui existe n'est pas parce qu'ils perdent des points, mais parce que l'on gagne 10 matchs d'affilée", a souligné le technicien mancunien en conférence de presse.

En cas de succès sur Arsenal et Chelsea lors des deux prochaines journées, les Citizens pourraient envoyer un sacré signal à la concurrence. Un de plus.