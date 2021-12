Romelu Lukaku: "Je ne suis pas heureux de ma situation. Je retournerai à l'Inter un jour"

Dans une interview accordée à Sky Sports, Romelu Lukaku s'est dit insatisfait de sa situation à Chelsea.

Hier soir, Romelu Lukaku a marqué le seul et unique but des Blues lors du partage face à Brighton. Il s'agissait de sa première titularisation depuis le mois d'octobre. Dans une interview accordée à Sky Sports, Romelu Lukaku s'est dit insatisfait de sa situation à Chelsea: "Physiquement, je me sens bien. Mais je ne suis pas content de ma situation à Chelsea. Thomas Tuchel a décidé de changer le système. Je ne vais pas abandonner, je suis un professionel. Je ne suis pas content de ma situation, mais je ne peux pas abandonner maintenant."

Dans cette même interview, Big Rom' a également clamé son amour pour l'Inter, où il veut retourner un jour: "C'est maintenant le bon moment pour partager mes émotions. J'ai toujours dit que je portais l'Inter haut dans mon coeur. Je sais que je vais retourner à l'Inter. Je l'espère vraiment. J'aime l'Italie. Je pense que c'est le bon moment de parler et d'expliquer aux gens ce qu'il s'est vraiment passé. Je ne veux pas retourner à l'Inter en fin de carrière, mais plus tôt, pour gagner encore plus ensemble. Je veux m'excuser auprès des supporters de l'Inter. Le timing et les mots lors de mon départ étaient mauvais. Je me souviendrai toujours de ce que vous avez fait pour moi."