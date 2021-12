Thibaut courtois est finalement... négatif au Coronavirus

De retour de quelques jours de vacances à Dubaï avec sa compagne Mishel Gerzig, Thibaut Courtois avait été testé positif au coronavirus, l'obligeant à déclarer forfait pour le match de ce dimanche face à Grenade.

Mais le gardien est finalement négatif comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux ce jeudi : "J'ai reçu deux tests PCR consécutifs qui se sont avérés négatifs", a expliqué le Diable rouge qui espère donc rapidement être autorisé à retrouver ses équipiers sur le terrain, "j'attend de recevoir le feu vert des autorités pour pouvoir jouer", a déclaré le Diable sur son compte Twitter.

He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar 🙌🏻



I have tested negative in 2 consecutive PCRs and I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play 🙌🏻 pic.twitter.com/DwGDa4K98i