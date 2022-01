Didier Deschamps adresse un message aux supporters

Nouvelle année, et un nouveau sacre mondial pour l'équipe de France ? C'est le souhait du sélectionneur des Bleus.

Didier Deschamps espère que les supporters seront au rendez-vous pour pousser l'équipe de France à conquérir un troisième titre dans la plus prestigieuse des compétitions internationales.

"Chers supportrices et supporters, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2022. Nous avons besoin de vous. On a toujours eu besoin de vous. Sur l’année qui s’annonce avec la Coupe du monde, votre soutien sera très important. Je compte sur vous, les joueurs comptent sur vous. Prenez soin de vous, à très bientôt", a lâché le technicien français dans une vidéo publiée par la FFF.