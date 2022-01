"Le jeu proposé contre Norwich, Newcastle et Wolverhampton m'inquiète vraiment"

Les Red Devils ont débuté l'année par une défaite chez eux, face aux Wolves.

Manchester United reste dans le dur, à l'image de sa triste défaite 0-1 face à Wolverhampton pour débuter la nouvelle année.

Les critiques ont été nombreuses sur le niveau de jeu affiché par les Red Devils et sur le nouveau manager Ralf Rangnick qui n'a pas encore apposé sa griffe sur le jeu mancunien.

"J'ai vu une équipe en manque de confiance, sans idées et sans système de jeu clair", a réagi l'ancien footballeur Jamie Redknapp sur Sky Sports après la partie.

"Rangnick est arrivé à Manchester United avec sa fameuse formation en 4-2-2-2. Mais ce système ne fonctionne pas. Il faut les bons joueurs pour cela, des joueurs qui peuvent fonctionner dans un tel système. Maintenant, Rangnick est revenu à un système avec trois défenseurs. Pour être honnête, ça me semble être un fantasme. Il n'y a pas d'idée derrière cela et l'équipe manque d'identité. United n'avait rien à offrir aujourd'hui. Les résultats et le jeu proposé contre Norwich, Newcastle et aujourd'hui contre Wolverhampton m'inquiètent vraiment. La situation devient vraiment inquiétante", admet Redknapp.