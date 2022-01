Onur Kaya évoque son ancien coéquipier Alfred Schreuder : "Il n'était pas un Néerlandais typique"

Le milieu de terrain de Malines a côtoyé le nouvel entraîneur du Club Alfred Schreuder.

Onur Kaya et Alfred Schreuder se sont croisés lors de la saison 2008-2009 au Vitesse Arnhem.

Plus de dix ans après, le Bruxellois se souvient du désormais nouvel entraîneur de Bruges : "Je ne le connais pas en tant qu'entraîneur, mais je le connais en tant que coéquipier", confiait Kaya à Het Nieuwsblad.

"Quand il jouait encore au football, on pouvait voir qu'il avait du charisme. Il avait déjà beaucoup d'idées et s'occupait souvent des jeunes de l'équipe. Il pensait déjà comme un entraîneur. Il n'était pas un Néerlandais typique, j'entends par là qu'il n'avait pas une grande gueule comme on dit. Il expliquait les choses calmement, on pouvait facilement avoir de longues discussions avec lui. C'est important, je pense", poursuit le joueur du Kavé.

"Quand il est arrivé à Vitesse, on voyait vraiment que c'était un homme intelligent. Je ne l'attendais pas à Bruges, car il a souvent été assistant dans le passé. Mais je suis heureux pour lui. Un Hollandais est toujours un bon choix, je pense. Il apporte un football offensif et va tout faire pour jouer l'attaque ici en Belgique. Je pense que le Club en a besoin."