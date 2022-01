Marseille s'impose à Bordeaux par le plus petit écart

Marseille continue son petit bonhomme de chemin et garde la deuxième place.

Face à une équipe fortement déforcée par le Covid-19, Marseille s'est imposé par le plus petit écart sur la pelouse de Bordeaux. Le seul et unique but de la rencontre a été inscrit par Cengiz Under en première période.

Marseille garde donc la deuxième place avec dix points de retard sur le PSG. Nice, troisième, figure à trois longueurs de l'OM.