CAN : Le Maroc d'Amallah, Mmaee et Tissoudali s'impose face au Ghana

C'était l'un des matchs phares de cette première journée de CAN : le Maroc affrontait le Ghana dans le groupe C.

Avec Selim Amallah et Samy Mmaee dans le onze de base, le Maroc s'est péniblement imposé face au Ghana ce lundi en Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe C. Tarik Tissoudali, repris en dernière minute, est monté au jeu à la 78e minute de jeu, disputant là ses premières minutes de jeu avec les Lions de l'Atlas. Sofiane Boufal inscrira le seul but du match à la 83e minute de jeu.

Côté ghanéen, Joseph Paintsil (Genk) était titularisé.

La Guinée l'emporte face au Malawi

Dans le groupe B, où le Sénégal avait remporté son match face au Gabon, la Guinée a de son côté battu le Malawi, respectant là aussi la logique sportive. Le but est signé Sylla à la 35e minute. L'ancien du RSC Anderlecht Ibrahima Conté, actuellement à Bnei Sakhnin (Israël), était titulaire, tandis que le Sérésien Ibrahima Cissé et le Louvaniste Sory Kaba sont montés au jeu en seconde épriode.