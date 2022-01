Le covid, des blessés, un nul: des débuts contrastés et compliqués pour Philippe Clement

Ce dimanche, c'était le grand baptême du feu pour Philippe Clement à Monaco. Si le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances, le jeu des monégasques a été marqué à certains moments par la patte de l'ancien coach de Bruges.

Lorsqu’un entraîneur débarque dans un nouveau club, on s’attend souvent à un changement radical. Pour Philippe Clement, cette première sur la pelouse de Nantes n’a pas été une partie de plaisir. Tout d’abord, et c’est un cliché, Clement n’a pas eu assez de séances d’entraînement pour déjà imposer sa façon de jouer, même s’il y a eu des changement dont nous parlerons plus tard.

Ensuite, les absents étaient nombreux du côté des joueurs du Rocher : Ben Yedder, Disasi, Fofana, Golovin, Diatta, Fabregas manquaient à l’appel, à cause de blessures ou de cas positifs au Covid-19. Enfin, durant la rencontre, les Monégasques ont eu trois joueurs blessés : Sidibé puis Badiashile ont quitté la pelouse en première période, ne laissant plus beaucoup de souplesse tactique par la suite. De plus, en fin de match, Boadu s’est lui aussi blessé laissant ses coéquipiers à 10 pour les dernières minutes. L’ancien coach à succès du Club n’a donc pas été bien servi pour ses débuts.

Défensivement et offensivement, cela doit encore être meilleur

Mais à côté de cela, il y a eu du changement dans le jeu de Monaco par rapport à la période Kovac. Le jeu était un peu plus direct, le pressing était très haut à certains moments et surtout le contre-pressing a fait son apparition tant que Monaco jouait à 11. L’intensité, la volonté de dominer son adversaire, avec un Nubel jouant loin de ses cages : il y avait du Club de Bruges dans ce Monaco. Et ce n’est que le début. "Défensivement et offensivement, cela doit être encore meilleur". Avec cette déclaration, Clement prévient ses hommes : le foot se joue aussi dans les rectangles… le pêché mignon de Monaco.