Mathieu Cafaro, l'atout offensif réclamé par Elsner

Les Rouches pourraient débuter leur mercato par l'arrivée d'un joueur pétri de talent mais qui doit se relancer.

On le sait, le Standard a besoin de renforts. Dans le sens des départs, Hugo Siquet est parti et Nicolas Raskin est cité à la Genoa, mais pour la première fois un nom est non seulement cité dans le sens des arrivées mais il semble surtout être très proche de signer en bord de Meuse.

Mathieu Cafaro, 24 ans, est un joueur pétri de talent dont le profil est réclamé par Elsner. En effet, le technicien slovène est à la recherche d’un joueur pour le côté gauche de l’attaque, comme un pendant à Aaron Donnum sur l’autre flanc.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Cafaro a ce profil. Rapide, technique, percutant, efficace sur les coups de pieds arrêtés, le petit Français a un profil qui pourrait aider le Standard à marquer des buts, ce qui est tout de même le pêché mignon liégeois malgré la succession des coaches.

La raison ? Peu de buts et de passes décisives sont réalisés par des milieux de terrain ou des ailiers. La seconde ligne ne se projette que rarement. C’est d’ailleurs pour cela que Elsner souhaitait un joueur comme Selemani. Ce dernier étant trop cher pour les Rouches, une autre solution a été trouvée du côté du Stade de Reims. Cafaro, qui n’a pas beaucoup joué depuis sa blessure en début de saison et qui paie un peu le fait de ne pas voir son contrat être prolongé, cherchait lui une solution pour son futur. Une solution « win-win »

Si vous ne connaissez pas encore Mathieu Cafaro, voici une vidéo qui vous montrera ses qualités.