Ruud Van Nistelrooy charmé par le talent d'un jeune Belge : "On oublie qu'il n'a que dix-huit ans"

Au PSV, plusieurs Belges sont aux portes de l'équipe première.

Johan Bakayoko a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais l'ailier de 18 ans fait parler de lui.

Roger Schmidt, l'entraîneur du PSV, avait convoqué Bakayoko pour le stage du noyau A et avait fait l'éloge du Belge qui a su saisir sa chance.

Hier soir, Bakayoko a encore montré son talent lors de la rencontre remportée 5-1 contre Almere City. Avec un but et deux passes décisives, il a une nouvelle fois été décisif dans l'équipe réserve coachée par un certain Ruud Van Nistelrooij.

L'ancien buteur s'est montré très enthousiaste à propos de l'international U19, qui compte désormais sept buts et sept passes décisives en championnat.

"Il joue un football tellement maîtrisé qu'on oublie qu'il n'a que dix-huit ans. S'il continue à s'investir autant dans ce qu'il fait, c'est un garçon qui est bien parti pour rejoindre l'équipe première à la fin de la saison. Il a travaillé dur pour améliorer différents aspects de son jeu au cours des derniers mois. Son objectif est de rester au niveau pour progresser", a déclaré Van Nistelrooij au micro d'ESPN.

Bakayoko joue pour le PSV depuis 2019. Avant cela, il était notamment passé par Bruges, Malines et Anderlecht.