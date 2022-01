Janice Cayman : "Je ne m'y attendais pas, on pensait que Tessa remporterait le Soulier d'Or"

La joueuse de l'Olympique Lyonnais a remporté le Soulier d'Or féminin 2021 récompensant la meilleure joueuse belge de l'année. Une récompense qu'elle obtient pour la 2e fois de sa carrière après 2017.

Janice Cayman (260 points) a devancé d'un tout petit point Tessa Wullaert (259 points). "Je ne m'attendais pas à cette récompense, on pensait que Tessa remporterait le Soulier d'Or, mais c'est une bonne surprise pour moi. Avec Lyon, je joue au plus haut en Ligue des champions. On joue de grands matchs. Je pense que ça a joué à mon avantage et ça peut peut-être expliquer ce point de différence avec Tessa", a expliqué la joueuse de l'Olympique Lyonnais avant de poursuivre. "Mais l'objectif de la saison, ce sont les prix collectifs et on espère faire un bon Euro avec les Red Flames. C'est notre objectif de la saison", a souligné celle qui compte 46 buts pour 119 matchs en sélection nationale.

Déjà lauréate en 2017, l'ailière a mis la main sur un deuxième trophée. "Je pense que j'ai progressé à tous les niveaux depuis le premier Soulier d'Or. J'ai la chance d'évoluer dans un grand club et de m'entraîner chaque jour avec des joueuses de très haut niveau", a conclu Cayman qui avait décroché un titre de vice-championne de France et atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions avec l'OL.