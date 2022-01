🎥 Dortmund en plante cinq contre Fribourg, Meunier auteur d'un doublé en 30 minutes !

Les Borussen ont fait le spectacle en ouverture de la 19e de Bundesliga et ont pu compter sur un Thomas Meunier en grande forme.

Le Borussia Dortmund a livré une copie parfaite contre Fribourg. Les Borussen n'ont pas fait dans la dentelle et se sont imposés 5-1 contre le nouveau club d'Hugo Siquet (qui est resté sur le banc toute la rencontre).

Le BVB a pu compter sur un Thomas Meunier en grande forme. Le Diable Rouge a débloqué son compteur but en inscrivant un doublé ! Le latéral droit a marqué deux fois de la tête sur corner durant la première demi-heure de jeu.

🇧🇪 | Thomas Meunier inscrit son premier but de la saison ! 👏 #BVBSCF pic.twitter.com/9aEndoRagO — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 14, 2022

Haaland s'est lui aussi chargé d'inscrire un doublé (45e+1 et 75e) avant que Dahoud n'inscrive le cinquième et dernier but. Demirovic a réduit quelque peu l'écart pour Fribourg à la 61e.

Du côté des autres Belges, Thorgan Hazard est monté pour les vingt dernières minutes de la rencontre alors qu'Axel Witsel a participé aux cinq dernières minutes de jeu.

Au classement, Dortmund, deuxième, compte désormais 40 points et revient provisoirement à trois longueurs du Bayern qui se déplace ce samedi à Cologne.