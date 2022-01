L'Inter partage face à l'Atalanta et met sa position de leader en danger

L'Inter Milan et l'Atalanta Bergame se rencontraient ce soir au Gewiss Stadium, dans le cadre de la 22e journée de Serie A. Cet affrontement entre deux équipes très offensives a accouché d'un décevant match nul (0-0). Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) n'était pas repris par Gasperini. L'Inter n'avait plus échoué à marquer depuis...40 matchs. Ce match nul pourrait avoir des conséquences telles que l'Inter, leader avec 50 points, se ferait dépasser par son grand rival, l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers, qui compte 48 points et joue demain contre le Spezia.

FT: Atalanta 0-0 Inter



