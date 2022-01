Waasland-Beveren s'offre un nouveau défenseur

Deuxième recrue hivernale pour le dauphin de D1B, après la venue de Guillaume Gillet.

Waasland-Beveren vient d'officialiser la venue du défenseur Manuel Da Costa (35 ans), libre de tout contrat depuis son aventure du côté d'Erzurumspor en Turquie.

Les Waslaediens signent un joueur très expérimenté, qui a joué dans les plus grands championnats européens. Sa riche carrière l'a vu évoluer en France (Nancy), aux Pays-Bas (PSV), en Italie (Fiorentina et Sampdoria), en Angleterre (West Ham), en Russie (Lokomotiv Moscou), mais également en Grèce à l'Olympiakos ou en Turquie (Basaksehir, Sivasspor et Trabzonspor). Il compte également 31 sélections avec le Maroc, 10 matchs en Champions League et 19 matchs en Europa League. Le Marocain s'est engagé pour un an et demi du côté du Freethiel. Une très belle pioche.