Belges, ils ont choisi une autre sélection : le 11 des binationaux

Théo Bongonda est donc le dernier d'une longue liste de joueurs qui auraient pu évoluer pour la Belgique, mais ont fini par porter le maillot d'une autre sélection. La plupart jouent ou ont joué pour une nation africaine, mais pas tous ...

Gardien de but

Le choix est assez limité au poste de gardien de but, mais un nom se détache nettement : Urko Pardo (38 ans et retraité depuis l'été dernier), formé à Anderlecht au tout début de sa carrière puis passé par le FC Barcelone avant une belle carrière en Grèce et surtout à Chypre, à l'APOEL. Né à Bruxelles, Pardo est d'origine chypriote : parfois cité chez les Diables, il s'incline finalement devant l'incroyable concurrence au poste de gardien de but et joue pour Chypre en 2017 pour la première fois, cumulant 8 caps. Il aurait probablement pu espérer mieux en optant pour la sélection chypriote plus tôt.

© photonews

Défenseurs

Son choix, il l'a très certainement regretté à de nombreuses reprises : il ne fait aucun doute que Clinton Mata, s'il avait attendu son heure, serait devenu Diable Rouge et aurait même pu espérer une autre carrière avec un statut d'international belge. C'est pourtant bien pour l'Angola que le latéral du Club de Bruges a opté, avec 8 caps au compteur entre 2014 et 2016. Depuis, Mata a abandonné la sélection, mais ne peut plus revenir en arrière.

© photonews

Moins de regrets pour Eliaquim Mangala : même si, à 30 ans, la carrière de l'ancien du Standard (qui vient de signer à l'ASSE) est un peu dans le creux, l'international français a joué une Coupe du Monde et un championnat d'Europe (ne jouant qu'un match sur les deux compétitions). La concurrence en défense centrale au sein de la "génération dorée" des Diables lui aurait-elle laissé plus de place que chez les Bleus ? Difficile à dire, mais Mangala était un U21 français confirmé et n'a jamais vraiment donné l'impression d'hésiter.

Son choix est tout frais : Ahmed Touba, ancien talent du Club de Bruges et natif de Roubaix, mais disposant de la nationalité belge, a porté les couleurs des U21 belges. Il quittera Bruges pour la Bulgarie, puis reviendra aux Pays-Bas du côté de Waalwijk où il deviendra un défenseur central solide ... et un international algérien, qui compte déjà 2 caps. Le choix du coeur, mais aussi de la raison face à la concurrence.

© Photonews

De nombreux autres noms peuvent être cités pour compléter cette défense (Réginal Goreux, Samy Mmaee, Onder Turaçi ...) mais nous optons pour un joueur peu cité : Xavier Chen. S'il n'aurait pas pu prétendre à un statut de Diable Rouge régulier, ses belles saisons à Malines auraient pu le laisser espérer, mais Chen a finalement, après de longues hésitations, accepté la proposition de Taïwan (ou Taïpeï chinois selon la terminologie sportive), où il était adulé. Il disputera 9 rencontres pour 3 buts inscrits.

Milieu de terrain

Omar El Kaddouri avait longtemps été cité comme un Diable Rouge potentiel : titulaire en Italie, grand talent, le milieu de terrain natif de Bruxelles optera finalement pour le Maroc en 2013, peu de temps après avoir été transféré au Napoli et alors que la "génération dorée" courait vers le Mondial 2014. Aujourd'hui au PAOK Salonique, il compte 30 apparitions avec les Lions de l'Atlas.

© photonews

Plus récemment, Samuel Bastien a fini par se résigner : le milieu de terrain du Standard faisait partie des plus grands talents de sa génération à Anderlecht, et a été régulièrement cité chez les Diables lors de ses bonnes périodes au Chievo Vérone puis, surtout, au Standard où il est revenu en 2018. International espoir jusqu'en 2019, Bastien a opté pour la République Démocratique du Congo l'année passée et compte déjà 4 matchs.

Il y a retrouvé Paul-José Mpoku, bien sûr : l'ancien du Standard a lui aussi opté pour la RDC et a certainement accueilli au mieux son ex-équipier. Mpoku est un international congolais confirmé (22 matchs, 6 buts), même s'il ne compte que 2 caps depuis 2020 ; il espérera certainement aider les Léopards à se qualifier pour le Mondial, avant de s'y rendre avec eux.

Attaquants

Andreas Pereira a longtemps fait rêver les supporters belges : surdoué formé à Anderlecht puis Manchester United, son coeur chavirait entre Belgique et Brésil, mais c'est finalement la Seleçao qui a eu ses faveurs. Il ne compte cependant encore qu'une cap avec les Auriverde, qui plus est en amical, mais est actuellement prêté au Flamengo, où il s'en sort très bien ; les Diables Rouges sont derrière lui.

© photonews

Ryan Mmaee a vu sa carrière s'accélérer vitesse grand V ces dernières années : d'abord en empilant les buts avec l'Apollon Limassol, et désormais avec Ferencvaros. Mais même si l'avenir lui réservait de grandes choses, c'est le Maroc qui s'en réjouirait désormais : le buteur de 24 ans a choisi les Lions de l'Atlas et s'en réjouit, avec déjà 4 buts en 7 matchs. Il disputera le 8e de finale du Maroc face au Malawi, de retour de blessure.

Cyriel Dessers n'a pas cette chance : l'ancien meilleur buteur d'Eredivisie n'a finalement pas été appelé pour la CAN, lui qui avait opté pour le Nigeria en octobre 2020. Son étoile a pâli avec le Racing Genk, et la concurrence était féroce en pointe chez les Diables Rouges ; Dessers a préféré rejoindre les Super Eagles au plus tôt plutôt qu'attendre une éventuelle sélection par Roberto Martinez.