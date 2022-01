Genk : Paul Onuachu est de retour avec le groupe

Avant le match très important contre l'Union Saint-Gilloise, Genk compte quelques joueurs incertains. Le coach du Racing, Bernd Storck, a donné quelques précisions quant au groupe qui sera repris pour le déplacement chez le leader du championnat.

Le coach des Limbourgeois doit composer avec un groupe réduit. Paintsil est seulement de retour de la CAN après son élimination avec le Ghana, la nouvelle recrue Ouattara doit encore s'entraîner avant d'être à 100 pourcents, Nemeth est blessé et Juklerod revient tout doucement de blessure. Thorstvedt sera également absent, toujours suspendu après son vilain geste contre Ostende fin décembre.

Dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws, Storck a donné en conférence de presse des informations concernant l'état de forme du Soulier d'Or, Paul Onuachu. "Après quatre semaines sans rythme, il a ressenti chaque muscle de son corps aujourd'hui à l'entraînement. J'espère donc qu'il sera en mesure d'y aller à fond demain. Il est très grand et a encore un physique très fort. Il n'est pas facile de le remettre d'aplomb tout de suite. Je m'attends à ce qu'il reste sur le banc, puis nous verrons s'il entre au jeu."

Le coach allemand a également donné son impression avant le match qui attend ses hommes face à l'Union Saint-Gilloise, adversaire redoutable et actuel surprenant leader de Pro League. Il sait que ce ne sera pas un match facile. "Ils jouent bien en équipe et ont un bon style de jeu. Tout le monde sait quel est son rôle dans le plan de jeu. Les deux attaquants se connaissent bien, ils savent parfaitement ce que l'autre va faire. Ils n'attendent pas et jouent le contre. C'est pour cela qu'il est très important pour nous d'améliorer notre structure lorsque nous perdons le ballon."