Des investisseurs américains bel et bien présents au Standard cette semaine

Le Standard est proche d'une reprise.

On en parle depuis des mois, voire des années déjà et Bruno Venanzi l'avait assuré en novembre dernier : des investisseurs arriveraient au Standard de Liège "pour la fin du mois de janvier au plus tard". Ces investisseurs seraient-ils russes ? Israéliens ? Anglais ? Émiratis ? Nul ne le savait encore, même si les rumeurs couraient. Cette semaine, ce sont en tout cas des investisseurs américains qui ont visité Sclessin. Une information qui paraissait ce samedi via les réseaux sociaux parmi les supporters liégeois, et que nos confrères de La Dernière Heure confirment ce dimanche.

Bon plus besoin de pincettes les investisseurs étaient bien présent à l'académie. #rscl — Jérém¥ (@Jerem141097) January 22, 2022

J'imagine que les investisseurs seront présent au match demain sachant qu'ils sont venus plusieurs fois à l'académie dans la semaine. #rscl — Jérém¥ (@Jerem141097) January 22, 2022

Au fait cette aprem un mec à pris une photo des investisseurs, on lui à pris son téléphone pour supprimer la photo. 😂 #rscl — Jérém¥ (@Jerem141097) January 22, 2022

D'après la DH, donc, ces investisseurs viendraient des États-Unis. Ils ne seraient pas encore actifs dans le monde du football. L'intérêt russe n'est pas encore écarté (les investisseurs potentiels venus de Russie étaient présents lors du choc wallon interrompu). Une officialisation devrait survenir au plus tard pour début février ...