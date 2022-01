Le Standard pourrait laisser partir l'un de ses attaquants, trop peu performant

Alors que Renaud Emond est venu renforcer l'attaque du Standard, un joueur pourrait quitter les bords de Meuse.

D'après les informations du Nieuwsblad, la direction liégeoise ne serait pas satisfaite des prestations de Joao Klauss (24 ans), prêté par Hoffenheim depuis janvier 2021 et jusqu'en juin prochain. Après six bons premiers mois la saison passée, l'attaquant germano-brésilien déçoit, avec 3 buts et 4 assists en 23 matchs cette saison. Klauss n'a plus marqué en championnat depuis ... le 15 août dernier face au Beerschot.

Le Standard, qui disposait pourtant d'une option d'achat, voudrait donc mettre un terme au prêt du joueur. Seule condition : il faudra pour cela trouver un nouveau club à Klauss pour les prochains mois. Dans cette optique, Saint-Trond pourrait être la solution. Les Canaris cherchent un remplaçant à Yuma Suzuki, rentré au Japon, et auraient également un oeil sur ... Jackson Muleka, qui est une option moins plausible (mais dont un départ n'est pas à écarter). En cas de départ, le Standard se renforcerait encore sur le front de l'attaque cet hiver.