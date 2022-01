La Premier League met à jour ses directives de report Covid-19

Une mise à jour qui entrera en vigueur le 5 février, soit pour la rencontre opposant Burnley à Watford.

Suite à une réunion avec les clubs, la Premier League vient de publier un communiqué qu'elle met à jour les directives de report Covid-19. A compter du 5 février prochain, date de la rencontre opposant Burnley à Watford, un club de Premier League pourra demander le report d'une rencontre s'il compte au minimum quatre cas positifs.

"Tout au long de la pandémie, la Premier League a adapté ses directives en réponse à la situation de santé publique plus large. Les directives ont été mises à jour pour la dernière fois en décembre en réponse à l'émergence du variant Omicron. Les règles et directives de report de la Ligue sont conçues pour protéger le bien-être des joueurs et du personnel, tout en préservant l'intégrité sportive de la compétition et la qualité des équipes disputant les matches de Premier League."

"Les demandes de club continueront d'être évaluées au cas par cas. Le conseil d'administration de la Premier League examine un certain nombre de facteurs, notamment la capacité d'un club à aligner une équipe; le statut, la gravité et l'impact potentiel du COVID-19 ; et la capacité des joueurs à se préparer et à jouer le match en toute sécurité. Les détails de toutes les demandes sont examinés par le personnel spécialisé de la Ligue avant que le Conseil ne prenne sa décision."

"Il a également été confirmé aujourd'hui que les mesures d'urgence COVID-19 de la Premier League seront revues chaque semaine, dans le but de les faire expirer le 28 février au plus tard. Les mesures comprennent le port du masque à l'intérieur, l'observation de la distanciation sociale, la limitation du temps de traitement, ainsi que les tests. "