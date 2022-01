Volte-face dans le dossier Ndombélé?

Le Français était proche d'un retour en Ligue 1.

Sur le départ de Tottenham lors de ce mercato d'hiver, le milieu de terrain Tanguy Ndombélé (25 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) donne sa priorité au Paris Saint-Germain. Cependant, depuis le début des discussions, le directeur sportif parisien Leonardo a été clair : pour obtenir le prêt de l'international français avec la prise en charge de l'intégralité de son salaire, un joueur dans l'entrejeu du PSG doit partir en janvier.

Et d'après les informations du quotidien régional Le Parisien ce mardi, le vice-champion de France en titre se retrouve bloqué ! Comme pressenti ces derniers jours, Leandro Paredes, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira ou encore Georginio Wijnaldum n'ont pas l'intention de bouger. Et avec cette situation, une arrivée de Ndombélé devient, pour le moment, de plus en plus hypothétique.