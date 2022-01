Mazzù regrette les occasions manquées: "Sans un excellent Mignolet..."

Felice Mazzù était un coach déçu du résultat mais heureux de la prestation des siens ce jeudi soir au Jan Breydel.

On attendait beaucoup de ce choc entre le Club de Bruges et l'Union, deux équipes qui jouent les premiers rôles dans notre championnat. Au final, ce duel a été sanctionné par un nul alors que l'Union a eu la grande majorité des occasions, et cela Felice Mazzù le sait.

"Nous aurions dû gagner cette rencontre, sur base de ce que nous avons montré sur la pelouse. Le Club n'a eu que quelques occasions. Sans un excellent Mignolet, comme lors du match aller, nous serons repartis avec les trois points. Mais je suis fier de mes joueurs et de leur prestation".

Et elle aura été globale puisque cette fois les Bruxellois ont tenu le choc jusqu'au bout. "Ce n'était pas évident de venir ici et avoir autant d'occasions, et ce sur tout le match. Jusqu'au bout mon équipe a tout essayé pour gagner. J'ai cru que le scénario du match aller allait se reproduire, avec le coup franc de Vanaken, mais cette fois le score est resté nul".

Cela aurait été un comble en effet pour les joueurs de Mazzù de perdre une nouvelle fois dans les dernières secondes.