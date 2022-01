Didier Lamkel Zé devrait bien rejoindre la Russie

Didier Lamkel Zé devrait encore surprendre son monde et rejoindre la lanterne rouge du championnat russe.

D'après les informations de la presse russe, confirmées à la fois par le club intéressé et par l'agent du joueur, Didier Lamkel Zé devrait bel et bien être prêté au FK Khimki jusqu'au terme de la saison et sans option d'achat par l'Antwerp. Lamkel Zé va donc rejoindre la lanterne rouge de RPL, sauf retournement de situation de dernière minute ; le mercato russe se fermant courant février, le deal ne sera peut-être pas officialisé dans les heures à venir.