Officiel : Beni Badibanga (Mouscron) rejoint Marc Wilmots

Beni Badibanga quitte la D1B pour le Raja Casablanca.

Reversé dans le noyau B des Hurlus, l'ailier de 25 ans quitte finalement Mouscron et rejoint Marc Wilmots au Maroc, où il tentera de se relancer.

That look full of focus and determination😤🦅💪🏻

Welcome Béni Badibanga🤝🏻#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/nK0Nxnjehu