Alfred Schreuder évoque le mercato hivernal du Club de Bruges : "Il constitue certainement un atout pour notre équipe"

Alfred Schreuder a accueilli lors du dernier jour de mercato hivernal deux nouveaux renforts avec Sargis Adamyan et Denis Odoi. Avec ces deux arrivées, le Club s'est renforcé dans tous les domaines. Et ils peuvent aborder la demi-finale de Coupe contre Gand avec confiance.

Schreuder se méfie de de La Gantoise cependant. "Parce que contre l'Antwerp, ils étaient meilleurs, nous avons pu le voir et toutes les données le montrent", a déclaré l'entraîneur du Club. "Ce seront des matchs difficiles. Que je puisse devenir le premier entraîneur depuis 1996 à remporter le doublé ? Je signe tout de suite pour ça."

Le technicien néerlandais a ensuite évoqué son équipe. "Je pense que nous sommes dans une excellente position. Nous avons beaucoup de potentiel. Tajon (Buchanon) a déjà montré qu'il était une bonne acquisition. Devant, nous avons assez d'options avec Sargis Adamyan qui a rejoint le Club maintenant. Défensivement, nous sommes également stables. Mitrovic est de retour dans l'équipe et avec Denis Odoi nous avons des ressources supplémentaires. Noa Lang ? Il est fondamentalement en forme et nous supposons qu'il s'entraînera vendredi et samedi", a explique le coach des Gazelles avant d'évoquer les deux nouvelles recrues.

"Sargis, je l'ai connu personnellement à Hoffenheim. Il était alors le meilleur remplaçant du championnat et marquait beaucoup. Il a de la vitesse, peut courir entre les lignes et est très orienté vers les buts adverses. Denis Odoi est un défenseur polyvalent. Il peut jouer à presque toutes les positions à l'arrière et a également prouvé beaucoup de choses dans un bon club comme Fulham. Il est à l'aise avec le ballon et constitue certainement un atout pour notre équipe".

Avec Kamal Sowah, le Club a laissé partir en prêt un joueur acheté 9 millions d'euros. "Eh bien, nous l'avons vu au travail pendant deux-trois semaines. Dommage qu'il ait manqué l'entraînement. J'ai également choisi d'autres joueurs lors des matchs. Ce n'est pas la faute du joueur. Nous avons tous dû prendre une décision. C'est ce qui se passe dans le football."