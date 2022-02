Un ancien de Bruges et d'Anderlecht participe à la victoire des siens en Coupe du Monde des clubs

Le club des Emirats Arabes Unis Al-Jazira rencontrait les Polynésiens de l'A.S. Pirae dans cette première rencontre de la Coupe du Monde des clubs qui se joue aux Emirats Arabes Unis.

Les Emiratis se sont imposés sur le score de 4 buts à 1. L'ancien joueur de Bruges, de Mouscron et dernièrement d'Anderlecht Abdoulay Diaby a inscrit le 4e but des siens peu après l'heure de jeu. Il avait librement rejoint le club cet été après son aventure du côté du Sporting Lisbonne.

Al-Jazira se qualifie ainsi pour les quarts de finale de la compétition et affrontera Al-Hilal ce dimanche. C'est déjà la fin du rêve pour le modeste club de Pirae, qui avait rejoint la compétition suite au forfait d'Auckland City suite aux restrictions du gouvernement néo-zélandais relatives au Covid-19.

FT | ⏱ | An enjoyable start to our latest #ClubWC campaign sees us safely into the second round 😁



⚽ 5’ - Zayed

⚽ 25’ - Al Attas

⚽ 40’ - Milos

⚽ 63’ - Diaby



Al Hilal await on Sunday 🇸🇦#JZRvPIR [4-1]#PrideOfAbuDhabi 🤍🖤 pic.twitter.com/VfoPtLPCfA