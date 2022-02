🎥 FA Cup : Manchester United éliminé par une formation de Championship

Middlesbrough se déplaçait à Old Trafford à l'occasion de la FA Cup.

Manchester United accueillait Middlesbrough lors du premier match du 4e tour de la FA Cup.

Les Red Devils ne perdaient pas de temps et mettaient le feu à la défense de Boro, avant d'obtenir un penalty (19e) suite à une faute de Dijksteel sur Pogba, mais Cristiano Ronaldo manquait le cadre.

Après une énième occasion chaude de United, les Red Devils ouvraient enfin le score. Sancho (25e) bien lancé, plaçait un tir croisé imparable. Son premier but en FA Cup.

Pourtant après 45 minutes largement dominées, les locaux restaient dangereux mais ne parvenaient à faire le break. Middlesbrough revenait alors timidement dans la partie puis égalisait via Crooks (64e), et ce, malgré un contrôle de la main de Watmore.

United poussait pour marquer mais manquait encore cruellement de réalisme alors que Watmore restait le plus dangereux côté visiteur, depuis sa montée au jeu.

Les deux équipes se retrouvaient en prolongations mais les visiteurs restaient solides et tenaient le coup jusqu'aux tirs au but. Et à ce jeu là, c'est Middlesbrough qui sort gagnant. La formation de Championship élimine Manchester United 8 tirs au but à 7, suite au raté du jeune Anthony Elanga monté au jeu avant la prolongation.