Adeyemi fait un choix pour le futur de sa carrière

Le jeune joueur de Salzbourg aura le choix pour son prochain club en juin prochain.

Entre le Borussia Dortmund et le talent Karim Adeyemi (20 ans, 30 matchs et 18 buts toutes compétitions cette saison), le mariage semble vraiment bien parti pour démarrer dès l’été prochain. Tout en confirmant l’intérêt concret des Marsupiaux pour l’attaquant du RB Salzbourg, désigné comme le successeur d’Erling Håland, le quotidien Bild nous apprend ce vendredi que le prometteur avant-centre a décidé de rejoindre le BvB en dépit d’approches d’autres grands clubs, notamment du RB Leipzig.

Et pourtant, le RBL proposerait à Adeyemi de meilleures conditions salariales que Dortmund. Mais l’international allemand a fait son choix. Dès lors, le club de la Ruhr est donc bien embarqué dans ce dossier. D’ailleurs, si aucun accord n’a pour le moment été passé entre les différentes parties, les dirigeants de Dortmund et de Salzbourg ont noué le dialogue pour un transfert, estimé entre 30 et 40 millions d’euros, du meilleur buteur de la formation autrichienne en fin de saison.