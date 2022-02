Bundesliga : le Hertha Berlin tenu en échec malgré un but d'Ishak Belfodil

Toujours privé de Boyata, le Hertha Berlin accueillait Bochum avec pour objectif de prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge.

Titulaire, l'ancien joueur du Standard Ishak Belfodil montrait la voie à suivre aux siens, en ouvrant le score à la demi-heure.

Monté au jeu à la pause, Sebastian Polter égalisait pour le promu dans la foulée du début de la seconde période (48e).

Ce nul ne fait pas vraiment les affaires du Hertha qui point à quatre points de la zone rouge.

The Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga points are shared in #BSCBOC. 🤝 pic.twitter.com/AN4KXErOo8