Onuachu est déçu du mercato: "incompréhensible qu'aucun club ne veuille de moi"

Paul Onuachu a connu une année riche en buts avec le KRC Genk et cette saison il en est déjà à 13 buts.

Cependant, l’attaquant de Genk n’a pas reçu beaucoup d’offres : "Plus la fin du mercato arrivait, plus j’étais frustré. A un moment donné, j’étais aussi un peu fâché sur le club. Je ne trouve pas normal qu’après une telle saison en Belgique, personne ne viennent s’intéresser à moi. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’entends tout le temps que c’est à cause du Covid, mais quand un club te veut il fait ce qu’il faut pour te prendre non ?"

Onuachu a aussi eu quelques blessures. "C’est vrai, mais j’ai travaillé dur pour me remettre sur les rails. Mais cette fois j’ai moins de stress qu’en été. Je voulais être en forme pour l’hiver afin qu’un club puisse prendre un attaquant en pleine forme mais ce n’est pas arrivé. Mon ancien manager m’a rendu fou en me parlant de grands clubs lors de l’été, mais maintenant je suis devenu plus calme et on voit une chose à la fois.