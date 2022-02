L'Ajax Amsterdam écrase un Vitesse Arnhem privé d'Openda

Vitesse Arnhem a pris le bouillon en quart de finale de Coupe des Pays-Bas contre l'Ajax Amsterdam.

L'Ajax Amsterdam s'est largement imposé ce mercredi contre Vitesse Arnhem sur le score de 5 buts à 0, en quarts de finale de la Coupe des Pays-Bas. Antony et Sebastien Haller ont tous deux inscrits un doublé, Dusan Tadic inscrivant le troisième but de ses couleurs. Côté Vitesse, Loïs Openda était absent, purgeant son second match de suspension après avoir été exclu en championnat contre Groningue.

L'Ajax rejoint ainsi en demi-finales l'AZ Alkmaar, qui a dominé le RKC Waalwijk (0-4).