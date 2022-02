Christian Eriksen va faire son retour après son arrêt cardiaque : "Je n'ai pas peur"

L'international danois a signé récemment du côté de Brentford en Premier League. Il faudra encore patienter un petit peu avant de le revoir sur le terrain, mais le milieu offensif ne craint pas son retour à la compétition.

Christian Eriksen est proche d'un retour sur les terrains. Le milieu offensif danois a travaillé dur pour retrouver sa forme physique huit mois après avoir été victime d'un arrêt cardiaque durant l'Euro 2020.

Dans un entretien accordé à la BBC, l'ex-joueur de l'Inter, des Spurs et de l'Ajax a déclaré n'avoir aucune crainte pour son retour à la compétition : "Je n'ai pas vraiment peur, je ne ressens pas mon défibrillateur et je sais qu'il est solide, même si je reçois un coup. Je me sens capable de retrouver mon meilleur niveau", a-t-il déclaré.