Didier Drogba croit en Lukaku : "Il vit une période difficile, mais il va rebondir"

Le Belge, qui vient de gagner la Coupe du monde des clubs, est soutenu par l'Ivoirien, légende de Chelsea.

Ce samedi soir, Chelsea a remporté la Coupe du monde des clubs après sa victoire sur Palmeiras (2-1). Romelu Lukaku s'est distingué en inscrivant le premier but des siens. L'attaquant belge a inscrit son deuxième but en deux matchs, de bon augure pour la suite malgré une période compliquée chez les Blues ?

Selon des propos relayés par le Guardian, l'ancien attaquant de Chelsea Didier Drogba a apporté son soutien à Romelu. "Il a pris la responsabilité de parler et de se mettre un peu plus de pression et il a presté ce soir, en marquant un but important."

"Chaque joueur a toujours quelque chose à prouver et voudra toujours faire mieux, mais il a marqué le but pour nous donner l'avantage et je suis content de cette performance."

"Il s'est mis une certaine pression parce que revenir dans le club où vous avez commencé était difficile, et vous revenez parce que vous voulez prouver quelque chose. Mais il est en train de réussir et je pense qu'il va y arriver", a poursuivi Drogba.

"J'espère qu'il a appris de moi. C'est un buteur. Il traverse un moment difficile, mais il va rebondir, ce genre de trophée va lui redonner confiance", a-t-il ensuite déclaré.

Il a également évoqué la victoire de ses anciennes couleurs et le nouveau trophée remporté. "Nous avons commencé par gagner la Ligue, la FA Cup, la Carling Cup. L'objectif était de gagner des trophées, mais aussi d'inspirer les générations suivantes. Ils savaient à quel point c'était important pour le club. Maintenant, je suis ici et je célèbre aussi avec eux".