Wouter Vrancken après la victoire contre Ostende : "On peut envisager l'Antwerp et Genk sans pression"

Les Malinois continuent leur marche en avant après leur victoire sur les Ostendais.

Après la victoire sur Ostende (3-0), le coach de Malines Wouter Vrancken semblait satisfait. "Nous avons cherché pendant la première demi-heure, mais ce n'était pas un problème. Le plus important est que nous n'avons rien cédé et que nous avons fait preuve de patience. Tout le monde va maintenant parler du but de Rob (Schoofs, ndlr), mais collectivement, le 1-0 de Mrabti était meilleur. En dehors du fait que Rob a marqué un but de classe mondiale, bien sûr", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Malines devra jouer contre Genk et l'Antwerp, mais cette victoire et celle contre le Beerschot sont fondamentales pour la suite de la saison des Malinois. "Les victoires contre le Beerschot et Ostende étaient importantes en vue des matches au sommet contre Genk et Anvers. Nous avons un peu de répit et nous pouvons envisager ces matchs sans pression."

Le joueur du Kavé Thibaut Peyre a également préfacé les deux prochaines rencontres. "Nous avons une semaine difficile qui nous attend, avec des matches contre Genk et l'Antwerp. Si nous voulons terminer sur une bonne note, nous devons prendre des points dans des matchs de haut niveau comme ceux-ci. Le top 4 ? Eh bien, nous nous concentrons principalement sur finir dans les huit premiers. Une place en play-off est l'objectif. Il est certain que cette semaine sera importante pour le reste de notre saison."