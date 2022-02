Les ennuis continuent semaine après semaine au Beerschot

Un problème de plus au Beerschot. Après les cas de covid qui ont touché l'équipe, le tout nouvel entraîneur Greg Vanderidt doit maintenant faire face à un problème de gardien de but.

Wouter Biebauw a terminé la rencontre face à Courtrai dimanche avec une blessure et le gardien de but de 37 ans avait encore un problème au fessier lundi et doit passer un scanner, rapporte la Gazet van Antwerpen.

Mike Vanhamel ne faisait toujours pas parti de la sélection le week-end dernier après s'être blessé au genou.

L'une des seules solutions pour le club s'appelle Antoine Lejoly. Cependant, le gardien 23 ans n'a joué qu'un match en quatre ans pour le Beerschot. Pas idéal dans la bataille pour le maintien.