La fin d'une ère à La Gantoise?

Les Buffalos sont à la croisée des chemins. Le club du président De Witte pourrait avoir un autre visage pour la saison 2022-2023.

Du côté de La gantoise, on peut dire qu'on fait une saison honorable. Cinquième au classement, avec encore un espoir de qualification pour le top 4, toujours présent en Europa Conference League: les voyants sont plus ou moins au vert pour les Gantois. Mais quid de la saison prochaine?

Tout d'abord, Hein Vanhaezebrouck est en fin de contrat. A ce sujet, Michel Louwagie dit "vouloir prendre son temps" avant de prendre une décision, cela veut dire qu'un départ du T1 à succès des Buffalos pourrait être à l'ordre du jour. Un nouveau coach voudrait aussi dire un nouveau système, avec des nouveaux profils.

Mais ce serait presque le moment de le faire. On le sait, Sinan Bolat veut quitter le club, cela ferait déjà un départ. Mais d'autres joueurs prendraient le même chemin. Laurent Depoitre est en fin de contrat, tout comme Roman Bezus et Sinan Bolat. Par contre, une belle volée de joueurs vont entrer dans leur dernière année de contrat avec le club: Roef, Ngadeu, Hanche-Olsen, Godeau, Owusu, Marreh, Vadis Odjidja, Samoise, Tissoudali ou encore Lemajic et Mboyo.

Cela veut dire que soit la direction va devoir entrer en négocaition avec ces joueurs, soit les laisser partir lors du prochain mercato pour récupérer de l'argent entrant pour les futurs mercatos. Cela veut surtout nous montrer que le visage de Gand devrait changer dans les prochains mois et que le club est à la croisée des chemins.