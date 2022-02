Le Cercle se défait facilement d'un faible Beerschot

Le Cercle de Bruges n'a pas eu à forcer son talent cet après-midi pour venir à bout d'un Beerschot où cela commence à sentir le sapin.

Le Cercle de Bruges affrontait une lanterne rouge condamnée à réaliser un exploit chaque semaine jusqu'au terme de la phase classique pour encore espérer quelque chose dans ce championnat. Ce ne sera pas cette semaine pour le Beerschot : emmené par un Rabbi Matondo brillant, le Cercle a largement dominé les échanges (2-0), et il aura fallu un grand Mike Vanhamel pour retarder l'échéance jusqu'à la 27e et un but de Kevin Denkey servi par Hotic.

Comme si les choses n'étaient pas déjà (bien) assez compliquées pour les Rats, Marius Noubissi, de retour dans le 11 de base, se faisait exclure à la 29e minute, condamnant le Beerschot à jouer à 10 pendant une grosse heure. Dans ces conditions, cela devenait impossible, d'autant que le but du break tombait juste avant la pause, cette fois des oeuvres de l'intenable Matondo (45e+2). Le score ne bougera plus en seconde malgré plusieurs occasions, encore de Matondo mais aussi de Ganvoula et Deman.