Hotic veut un Cercle ambitieux : "Nous pouvons viser les PO2"

Le Cercle de Bruges a dominé le Beerschot ce samedi et peut se mettre à rêver d'une participation aux PO1 qui paraissait mal embarquée.

Le Cercle de Bruges menait 2-0 à la pause face au Beerschot et n'a vraiment pas tremblé, ce qui permet aux hommes de Dominik Thalhammer de se prendre à rêver à une participation surprise aux Playoffs 2. Dino Hotic, en grande forme malgré peu d'entraînements dans les jambes, l'espère. "Pouvoir déjà jouer prouve la confiance que le coach place en moi, et c'est la chose la plus importante pour un joueur. J'essaie de lui prouver qu'il a raison", entame-t-il en après-match.

"Les Play-offs ? Bien sûr que nous y pensons ! Je veux les jouer, et tout est possible. Nous n'avons aucune pression", continue Hotic. "Les matchs à venir sont face à des concurrents directs. Si nous gagnons ces matchs, nous y serons". Le Cercle est à trois points de Genk, qui se déplace ce dimanche à Anderlecht, et à quatre de Malines qui se rend à l'Antwerp. Les prochains matchs des Brugeois ? À Malines et contre Genk ...