Monaco cale à Bordeaux

Les Monégasques enregistrent leur deuxième nul d'affilée.

Philippe Clement a connu des fortunes diverses depuis son arrivée à la tête de l'AS Monaco. Les Asémistes ont partagé ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux (1-1). Menés au score dès la 22e et réduits à 10 après un double carton jaune d'Aurélien Tchouameni (28e et 34e), les Monégasques sont parvenus à revenir au score grâce à un but contre son camp de Marcelo (67e).

Un bon point de pris au vu des circonstances du match, mais qui voit les espoirs de qualification européenne s'éloigner pour l'ASM...