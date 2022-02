Quatrième partage d'affilée pour Alexander Blessin à la tête du Genoa, face à Venise

Duel de mal classés ce dimanche en Serie A. Le Genoa a partagé face à Venise sur la pelouse du Stade Pierluigi Penzo (1-1).

Les Vénitiens ouvraient le score via l'ancien de l'OHL, Thomas Henry (13e). La Genoa égalisait à la demie-heure, avec Mattia Destro à l'assist, et Caleb Ekuban à la finition (29e).

A noter que Zinho Vanheusden n'a pas joué et n'était pas sur la feuille de match pour le Genoa. Le Belge avait déjà manqué deux matchs entre décembre et janvier suite à une blessure.

C'est le quatrième match nul d'affilée pour Alexander Blessin (ex-Ostende) à la tête du Genoa. Le quatrième pour ses quatre premiers matchs, donc. Il est seulement le second entraîneur de Serie A à enregistrer cette performance, après Sinisa Mihajlovic en 2008.

Le Genoa reste bloqué à une inquiétante 19e et avant-dernière place au classement, et ne compte que deux points d'avance sur Salernitana qui a deux matchs de retard. Venise est 17e.

