Visé remporte le choc liégeois et poursuit sa belle série

Choc liégeois au programme ce week-end en Nationale 1 entre Visé et le FC Liège. Les deux équipes, en pleine confiance, s'affrontaient ce dimanche (15h) au stade de la Cité de l'Oie.

Seule défaite du RFC Liège cette saison, le match aller face à Visé (2-3) reste un mauvais souvenir du côté de Rocourt. Les Sang et Marine avaient à coeur de prendre leur revanche sur les Oies, mais aussi de revenir sur Dessel, leader actuel de Nationale 1. Pour Visé aussi, c’était un match important au vu de leurs objectifs, à savoir intégrer le top 4 synonyme de Tour final.

Le round d'observation n'aura pas duré longtemps puisque Visé ouvrira rapidement la rencontre. Debaty repoussera une reprise de la tête de Reciputi sur corner, mais Reno Wilmots, bien placé, poussera le ballon au fond (6e), 1-0. Bousculés, les visiteurs auront du mal à construire leur jeu tant les Visétois les prendront à la gorge. D'ailleurs, les locaux feront le break grâce à une tête de Manfredi (14e), 2-0. Trois minutes plus tard, Liège est passé tout près du KO avec un tir croisé de Cascio qui filera juste à côté (17e). Les Sang et Marine réagiront peu avant la demi-heure de jeu avec une frappe à distance de Mouhli (27e) et une reprise dévissée de D'Ostilio (36e). Le capitaine du matricule 4 , bien servi par Prudhomme réduira le score d'une jolie reprise dans la surface (40e), 0-1. Bustin ne sera pas loin de l'égalisation juste avant la pause, mais sa tête passera juste au-dessus (45e).

Au retour des vestiaires, Perbet aura une belle opportunité, mais manquera sa pichenette pour tromper Cremer un brin avancé (54e). Peu après l'heure de jeu, le match sera interrompu à cause des jets de fumigènes et pétards des fans liégeois. Soutenus par son douzième homme venu en masse (1000 supporters), les Liégeois pousseront pour égaliser, mais Cremer se montrera vigilant (78e et 88e) et la défense visétoise tiendra bon comme cette intervention miraculeuse de Bonnemme juste devant la ligne sur la tête de Nyssen (90e+1). En contre-attaque, Visé aura l'occasion de tuer le match mais Debaty effectuera un arrêt décisif devant Miguel seul devant lui (90e+5). Score final : 2-1.

Avec cette victoire, Visé enregistre son septième match sans défaite et conforte sa 6ème place avec 28 points au compteur. Le FC Liège enregistre sa deuxième défaite de la saison, et ce à nouveau contre Visé, bête noire des Sang et Marine. Ces derniers restent deuxièmes avec 33 unités.

Visé : Cremer, Wilmots R, Thuys (Gueye 90e), Cascio (Miguel 57e), Brrou, Manfredi, Gerits, Bonemme, Wilmots M, Legear, Déquaire

FC Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Reuten, Rôdes, Mouhli, Mouchamps (Bruggeman 71e), Prudhomme (Van Den Ackerveken 71e) , Perbet

Carton jaune : Wilmots R (32e); Lambot (43e), Reuten (85e)

Buts : Wilmots R (6e), Manfredi (14e) ; D'Ostilio (40e)

Arbitre : Guillaume Chaspierre