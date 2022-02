"Entrer sur le terrain et entendre l'hymne de la Ligue des Champions, ça donne la chair de poule"

L'ancien joueur du Club de Bruges a franchi les étapes, avant de devenir un joueur majeur à Villarreal. Il s'est livré avant de défier la Juventus en Ligue des Champions.

Arnaut Danjuma (25 ans) confirme les espoirs qui reposaient en lui lorsqu'il s'était révélé au Club de Bruges. Après deux saisons à Bournemouth, l'ailier néerlandais a été transféré à Villarreal pour la bagatelle de 23,5 millions d'euros. Son aventure espagnole se passe pour l'instant très bien, avec déjà 12 buts inscrits cette saison, dont 4 en Ligue des Champions. Une compétition dans laquelle il va disputer avec le sous-marin jaune un huitième de finale face à la grande Juventus de Turin (mardi, 21h).

"(La Ligue des Champions) C'est la meilleure compétition de clubs au monde. Cela m'aide à tirer le meilleur de moi-même. Plus l'obstacle est élevé, plus vous avez envie de faire vos preuves", a-t-il déclaré dans les colonnes de Marca. "Je ne peux pas décrire le sentiment d'entrer sur le terrain et d'entendre l'hymne de la Ligue des champions. Ça me donne la chair de poule. Tu sais que le monde entier te regarde."

Même si son prochain adversaire est redoutable, Danjuma croit que son équipe peut réaliser l'exploit. "Même contre des clubs plus importants, comme Manchester United à Old Trafford, nous avons fait du bon travail et avons eu beaucoup d'occasions. A mon avis, nous aurions dû gagner, mais nous avons perdu".

"Cette performance correspond à l'ADN d'une équipe qui cherche toujours à gagner. Plus vous vous rapprochez de votre ADN, plus vous avez de chances de gagner. C'est pourquoi nous devons aussi jouer comme ça contre la Juventus", a-t-il ajouté.

Contre les Bianconeri, il retrouvera son coéquipier en sélection Matthijs de Ligt. "Il est clair que Matthijs de Ligt est un bon joueur, mais je lui rendrai la tâche difficile".