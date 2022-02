Les supporters de Courtrai lancent un crowdfunding en soutien aux stewards blessés lors du match contre Zulte-Waregem

Plusieurs stewards ont été blessés lors du derby.

En réaction aux événements qui se sont déroulés lors de la claque infligée par Courtrai à Zulte-Waregem (5-0), les supporters courtraisiens ont décidé de lancer une campagne de levée de fonds participative en soutien aux stewards. Plusieurs d'entre eux ont été blessés.

"Ces dernières semaines, les personnes qui s’engagent à rendre le football possible dans notre stade se sont retrouvées dans la ligne de mire à plusieurs reprises", a communiqué le club de supporters courtraisiens, selon des informations relayées par l'agence Belga. "La magnifique victoire contre les voisins de Waregem a été occultée par les informations sur les stewards gravement blessés, qui ont vécu notre derby d’une manière complètement différente. Les images de familles fuyant au milieu de toute cette violence sont gravées dans nos têtes. Des stewards qui sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos grands-parents ont dû s’asseoir sur le côté, blessés, en attendant les ambulances."

"Les supporters du KV Courtrai lancent donc cette initiative afin de récolter des fonds pour venir en aide à ces stewards et, par extension, à tous les bénévoles du KVK, et pour montrer que 99,9 % des supporters sont là pour le football et sont extrêmement reconnaissants des services que rendent ces personnes. Mettons un terme aux agressions sur et en dehors du terrain de football et faisons du football une fête pour les jeunes et les moins jeunes. Faites un don, petit ou grand. Les recettes seront intégralement reversées aux stewards blessés."

Zulte-Waregem avait déjà réagi à ces incidents regrettables.