Hugo Lamock signe son premier contrat pro à La Gantoise

Les Gantois misent sur l'avenir.

A La Gantoise, place à la jeunesse et à l'avenir. Après Viktor Nói Vidarsson (15 ans), fils de la légende de Lokeren et sélectionneur de l'Islande Arnar Vidarsson et Patryck Walicki (18 ans), c'est Hugo Lamock (15 ans) qui a signé son premier contrat pro chez les Buffalos. Il s'est engagé jusque 2024. Il évolue avec Gand depuis les U14, et avait auparavant joué à Tubize.

La Gantoise a présenté le joueur en ces termes : "Hugo est un défenseur central gaucher qui évolue pour nos U16 dont il est également capitaine. Il est également un jeune international belge. Hugo est une figure de proue avec une bonne mentalité compétitive. Une tête forte qui est aussi très forte un contre un."